وزير إسرائيلي يدعو إلى احتلال قطاع غزة بشكل كامل

دعا وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريش إلى احتلال قطاع غزة بشكل كامل، وإذا لزم الأمر، الحكم العسكري من قبل إسرائيل.

وكتب باللغة العبرية على موقع التواصل الاجتماعي، إكس مساء أمس السبت "هذا هو الطريق لضمان سلامتنا، وهذا هو الطريق لإعادة الرهائن إلى بلادهم بسرعة".

وأضاف أنه يتفق مع بيان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن حرب غزة لا يجب أن تنتهي دون هزيمة كاملة لحركة حماس وطردها من قطاع غزة.

وأكد نتنياهو أمس السبت، موقفه مجددا في خطاب مسجل بالفيديو.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي "لن ننهي "حرب النهضة" قبل أن ندمر حماس في غزة، ونعيد كل رهائننا، ونضمن أن غزة لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل"، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وطبقا لمعلومات إسرائيلية، يوجد حاليا 24 رهينة على قيد الحياة و35 جثة لمختطفين في قطاع غزة. والمفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن متوقفة حاليًا.