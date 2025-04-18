الجيش الإسرائيلي يقتل شابين فلسطينيين في الضفة الغربية

أكد مسؤولون فلسطينيون اليوم الجمعة أن جنودا إسرائيليين أطلقوا النار على ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة في رام الله إن شابين يبلغان 17و19 عاما قتلا بالقرب من بلدة أوصرين جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية مساء الخميس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن اثنين من الأشخاص الثلاثة، الذين قيل إنهم قاموا بالرشق بالحجارة، "تم تصفيتهم "، بينما أصيب الشخص الثالث بجروح.

ووفقاً لوسائل الإعلام الفلسطينية، فإن الشخص الثالث، وهو شاب يبلغ من العمر 20 عاماً، وأصيب بطلق ناري في الركبة

وبرر الجيش الإسرائيلي إطلاق النار مدعيا إن الثلاثة "شكلوا خطراً على المركبات المارة".

ويستخدم المستوطنون الإسرائيليون الطرق في تلك المنطقة.

من جانبها ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن الشابين قتلا خلال عملية عسكرية إسرائيلية في أوصرين.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية اقتحمت البلدة "وسط إطلاق نار كثيف، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع سكان المنطقة".

ومنذ 21 يناير الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة النطاق شمالي الضفة الغربية، شملت مدينة جنين، مستهدفة أحياء سكنية بالكامل، ثم توسعت عملياته العسكرية في وطولكرم وطوباس شمالي الضفة الغربية مخلّفا قتلى وجرحى، واعتقال العشرات، ونزوح نحو 50 ألف فلسطيني، بحسب وكالة وفا.