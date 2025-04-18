إسرائيل.. 300 طيار يطالبون بإعطاء الأولوية لإطلاق سراح الرهائن

وقع حوالي ثلث الطيارين المدنيين في إسرائيل رسالة تدعو الحكومة الإسرائيلية إلى إعطاء الأولوية لإطلاق سراح الرهائن على استمرار الحرب على حركة حماس في قطاع غزة، بحسب ما ذكرته القناة 12 الإسرائيلية يوم الخميس.

وبحسب القناة، طالب نحو 300 طيار في الرسالة بالتوصل إلى اتفاق لضمان إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، حتى لو كان ذلك يعني إنهاء القتال.

وأشارت الرسالة إلى أن كل يوم يمر يعرض حياة الرهائن للخطر، حسبما ذكر التقرير.

وبحسب ما ورد، من بين الموقعين طيارون من خطوط أركيا الإسرائيلية، ثاني أكبر شركة طيران في إسرائيل، وكذلك من شركة طيران يسراير. ومع ذلك، لم يرد ذكر الطيارين من شركة العال، أكبر شركة طيران في البلاد.

ووفقا لصحيفة هآرتس، وقع مئات الجنود السابقين في الوقت نفسه على رسالة مماثلة.

يأتي ذلك على خلفية مطالبة حماس بإنهاء حرب غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن.

كما صدرت مؤخرا دعوات مماثلة، تنتقد تصرفات إسرائيل في القطاع الساحلي، من داخل الجيش ومن فنانين.