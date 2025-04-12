الجيش الإسرائيلي يعلن استكمال ممر موراج في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت استكمال إقامة ممر موراج الفاصل بين كتائب رفح وخان يونس في قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان إن قوات الفرقة 36 استكملت ممر موراج الفاصل بين كتائب رفح وخانيونس، في إشارة إلى كتائب حماس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه "خلال العمليات في الأسبوع ونصف الأسبوع الماضيين، قضت قوات الجيش الإسرائيلي على عشرات الإرهابيين، وفككت طرق الأنفاق والبنية التحتية الإرهابية لحماس، وأكملت تطويق رفح"، بحسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن أن "إنشاء ممر موراج الجديد يهدف للضغط على حركة حماس لدفعها إلى تسليم الرهائن".