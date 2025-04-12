الأونروا تحذر من نقص حاد في الإمدادات في قطاع غزة

أصدرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) تحذيرا عاجلا يوم أمس الجمعة بسبب التناقص السريع للإمدادات الأساسية في قطاع غزة، حيث تقترب الظروف الإنسانية من مستويات كارثية.

وقالت مديرة الاتصالات في الأونروا، جولييت توما، في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي إن أسعار السلع الأساسية ارتفعت بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة نتيجة للحصار الإسرائيلي المستمر.

وأكدت توما أن "الرضع والأطفال يعانون من سوء التغذية الشديد، حيث تقترب غزة من حالة من الجوع الشديد".

ودعت إلى استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار على الفور ورفع القيود والوصول دون عوائق للشحنات الإنسانية والتجارية.

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، لا تزال جميع المعابر إلى غزة مغلقة أمام الشحنات الإنسانية والتجارية منذ 2 مارس.

ووصفت الأمم المتحدة الإغلاق الحالي بأنه أطول إغلاق مستمر منذ تصاعد الأعمال العدائية بين إسرائيل وحماس في أكتوبر عام 2023.

كما أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها بشأن وصول المساعدات، وأكدت في بيان يوم الجمعة إنها لم تتلق أي إخطارات رسمية بشأن فتح معابر غزة لإمدادات الإغاثة. وجددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مناشدتها للسماح بالوصول الإنساني العاجل للمساعدات لتجنب المزيد من التدهور في حياة المدنيين.