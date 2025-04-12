واشنطن: جميع الخيارات مطروحة بشأن برنامج إيران النووي

أكدت الولايات المتحدة أمس، أن «جميع الخيارات مطروحة» لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن الرئيس دونالد ترامب يريد أن تعلم إيران أن «جميع الخيارات مطروحة» لمنعها من تطوير أسلحة نووية، وذلك قبل المحادثات المقررة اليوم بين الوفدين الأمريكي والإيراني.

وأضافت: «هدف ترامب النهائي هو ضمان عدم تمكن إيران من امتلاك سلاح نووي»، وأن ترامب يؤمن بالدبلوماسية.

ومضت قائلة: «لكنه يوضح للإيرانيين ولفريقه وللأمن القومي أن جميع الخيارات مطروحة، وأن على إيران اتخاذ خيار: فإما الموافقة على طلب الرئيس ترامب، أو تحمل عواقب وخيمة، وهذا ما يشعر به الرئيس. إنه متمسك بهذا الرأي بشدة».

