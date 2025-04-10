الاستثمارات الإماراتية في السودان ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي

الإمارات رئة حقيقية لرواد الأعمال وقاعدة لانطلاق الشركات السودانية إلى العالم

أكد عدد من خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال الإماراتيين والسودانيين، أن الاستثمارات الإماراتية في السودان من أهم الركائز الأساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرين إلى أن دولة الإمارات تعتبر رئة حقيقية لكثير من رواد الأعمال والشركات السودانية وقاعدة لانطلاق الشركات السودانية إلى العالم.

وأشاروا إلى أن قيمة المساعدات الإنسانية الإماراتية المقدمة للشعب السوداني منذ بدء الأزمة السودانية تجاوزت 600 مليون دولار.

ويقول جمال بن سيف الجروان، الخبير الاقتصادي، إن الاستثمارات الإماراتية في السودان تعتبر من الركائز الأساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، إذ تجاوزت قيمة الاستثمارات والتمويلات التنموية الإماراتية في السودان 28 مليار درهم.

ولفت إلى أن هذه الاستثمارات تشمل عدداً كبيراً من الشركات الإماراتية تعمل في قطاعات متنوعة مثل الزراعة والسياحة والطيران والنفط والغاز والبنية التحتية.

وتوقع الجروان أن يتجاوز حجم الاستثمارات الإماراتية في السودان 7 مليارات دولار، مع التركيز على أهم المجالات الزراعة والسياحة والبنية التحتية.

وأضاف الجروان أن الإمارات كانت دائماً وأبداً تقف بجانب الشعب السوداني في مسيرته التنموية ومرجعاً مسانداً ورافداً استثمارياً بتشجيعها الدؤوب ومشاركة القطاع العام والخاص الإماراتي في مشاريع حيوية ومتعددة في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات.

وأوضح الجروان أن قيمة المساعدات الإنسانية الإماراتية المقدمة للشعب السوداني منذ بدء الأزمة السودانية تجاوزت 600.4 مليون دولار، بما في ذلك 200 مليون دولار تعهدت بها الدولة في المؤتمر الإنساني رفيع المستوى من أجل شعب السودان الذي عقد في أديس أبابا في فبراير 2025.

وأضاف أن مجموع ما قدمته الإمارات خلال 10 سنوات تجاوز 3.5 مليارات دولار قيمة المساعدات الإنسانية للشعب السوداني.

وتابع الجروان: «لا ننسى هنا الدور الكبير الذي لعبه صندوق أبوظبي للتنمية في تمويل مشاريع حيوية في السودان والذي كان الأنشط عبر السنين».

رئة حقيقية

ويرى الفاضل عمر التوم، رجل الأعمال السوداني، أن دولة الإمارات تعتبر رئة حقيقية لكثير من رواد الأعمال والشركات السودانية، مشيراً إلى أن الإمارات تعتبر أقرب سوق للمستثمرين السودانيين في مختلف القطاعات.

وأضاف أن الإمارات أصبحت مركزاً عالمياً للتجارة ويمكن من خلالها أن تنطلق الشركات والاستثمارات السودانية للتوسع في الأسواق العالمية، ومن هذا المنطلق تعتبر الإمارات من أهم دول المنطقة للسودان.

وأشار إلى أن الإمارات ترتبط والسودان بعلاقة تاريخية وطيدة، وستظل كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

استثمارات متبادلة

ويقول خالد المنذري، الخبير الاقتصادي، إن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والسودان متميزة، والاستثمارات متبادلة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأشار إلى أن الإمارات واصلت دعم السودان خلال أزمته وتواصل التزامها التاريخي والراسخ في تقديم مختلف أشكال الدعم الإنساني والإغاثي للشعب السوداني الشقيق للتخفيف من حدة تداعيات الحرب.

وأشار لقيام الإمارات بدور مهم في الجانب الصحي في دعم الأشقاء السودانيين، حيث شيدت مستشفييْن ميدانيّيْن في تشاد لتوفير الخدمات الطبية للاجئين السودانيين في دول الجوار، واللذين استقبلا 90889 حالة، كما افتتحت مستشفى في منطقة مادول في ولاية بحر الغزال في جنوب السودان، فضلاً عن تقديم الدعم إلى 127 منشأة صحية في 14 ولاية سودانية.

وأضاف خالد المنذري، أنه بشكل عام، وحسب الأرقام المتوفرة يزيد حجم الاستثمارات الإماراتية في السودان عن 7 مليارات دولار، وهذه الاستثمارات تقوم بدور محوري في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السودان.

وأشار المنذرى إلى أن السودان إحدى أبرز محطات العمل الإنساني في الإمارات، وكانت بداية العطاء في دعم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ما أسهم في النهضة التجارية والصناعية والزراعية للشعب السوداني.

وتوالت منذ ذلك الحين المشروعات التنموية والاقتصادية الإماراتية في السودان، والتي أسهمت في زيادة الاستثمار الأجنبي، وتوفير فرص عمل كبيرة لأبناء الشعب السوداني الشقيق.

حياة كريمة

ويقول محمد بهاء الدين، رئيس النادي السوداني في أبوظبي: «على مدى عامين من عمر الأزمة السودانية، ومن قبل الأزمة بسنوات طويلة تحتضن الإمارات عدداً كبيراً يعيشون حياة كريمة على هذه الأرض».

وتابع: «نحن أبناء الجالية السودانية بالدولة نشيد بالإمارات حكومة وشعباً».

وأعرب رئيس النادي السوداني في أبو ظبي، عن أمله أن تنتهي أزمة الحرب في السودان، وأن يعمل الجميع على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الشركات والمؤسسات العاملة في الإمارات مع الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية السودانية والارتقاء بها إلى شراكة استثمارية واقتصادية متطورة بين البلدين الشقيقين.