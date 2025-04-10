ترامب يهدد مجدداً باستخدام القوة العسكرية ضد إيران

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا باستخدام القوة العسكرية ضد إيران إذا لم توافق على إنهاء برنامجها النووي وقال إن إسرائيل ستلعب دورا رئيسيا في ذلك.

وقال ترامب إنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أنه في حال رفضت طهران وقف جهود التطوير، فإن ذلك قد يعقبه عمل عسكري.

وصرح ترامب للصحفيين بعد توقيع عدة أوامر تنفيذية في البيت الأبيض "أنا لا أطلب الكثير... لكن لا يمكن لهم امتلاك سلاح نووي".

وأضاف قائلا "إن تطلب الأمر تدخلا عسكريا، فسنفعل".

وأحجم ترامب عن تحديد موعد بدء أي عمل عسكري محتمل.

وأوضح الرئيس الأمريكي قائلا "لا أود التحديد. لكن عندما نبدأ المحادثات، سنعرف إن كانت تسير على ما يُرام أم لا".

كان ترامب قد أعلن بشكل مفاجئ يوم الاثنين أن الولايات المتحدة وإيران ستجريان محادثات مباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني يوم السبت، محذرا من أنها ستكون في "خطر كبير" إذا لم تنجح المحادثات.

وقالت إيران إن محادثات غير مباشرة ستعقد في عُمان، وهو ما يسلط الضوء على الخلافات بين البلدين.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية يوم الثلاثاء إن المحادثات ستجري بقيادة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، بوساطة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي.

كانت الولايات المتحدة قد أجرت محادثات غير مباشرة مع إيران خلال ولاية الرئيس السابق جو بايدن، لكنها لم تُحرز تقدما يُذكر.

وكانت آخر مفاوضات مباشرة معروفة بين البلدين في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الذي قاد الاتفاق النووي الدولي لعام 2015 لكن ترامب انسحب منه لاحقا.

وخلال فترة ولايته الأولى بين عامي 2017 و2021، انسحب ترامب من الاتفاق النووي الذي صُمم للحد من أنشطة إيران النووية الحساسة مقابل تخفيف العقوبات. كما أعاد فرض عقوبات أمريكية شاملة.

ومنذ ذلك الحين، تجاوزت إيران حدود الاتفاق فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم.

وتتهم القوى الغربية إيران بتنفيذ أجندة سرية لتطوير قدرات صنع أسلحة نووية من خلال تخصيب اليورانيوم إلى مستوى نقاء أكبر من المعدل المطلوب لبرنامج مدني للطاقة الذرية.

وتؤكد طهران أن برنامجها النووي مخصص بالكامل لأغراض مدنية.