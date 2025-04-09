مصر تؤكد على ضرورة إيجاد أفق سياسي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى قطاع غزة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وأهمية إيجاد أفق سياسي يؤدي إلى تسوية نهائية للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أعرب الوزير المصري، خلال اتصال هاتفي جرى الثلاثاء مع ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، عن تطلع مصر إلى تعزيز التنسيق مع الإدارة الأمريكية للعمل على تحقيق السلام العادل المنشود في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أهمية تضافر الجهود في سبيل خفض التصعيد في المنطقة وتجنب توسيع رقعة الصراع بالنظر للعواقب الوخيمة على شعوب المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان صباح اليوم الأربعاء أن الاتصال جرى في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين مصر والولايات المتحدة إزاء مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك خاصة الأوضاع في قطاع غزة.

وأضاف البيان أن الاتصال تناول الجهود المشتركة التي تقوم بها مصر والولايات المتحدة وقطر لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وضمان بدء المرحلة الثانية وتحقيق الهدوء وخفض التصعيد.

كما تطرق عبد العاطي إلى خطة إعادة إعمار غزة "التي تم اعتمادها عربيا وإسلاميا وتحظى بدعم من الاتحاد الأوروبي واليابان وفاعلين دوليين آخرين، وبحث سبل تنفيذها بشكل فعال، بما في ذلك ما يتعلق بمسألتي الأمن والحوكمة"، وفقا للبيان.

ونوه الوزير المصري في هذا الخصوص بـ"حرص مصر على عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في غزة بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية بمشاركة الفاعلين الدوليين".

من جانبه، ثمن ويتكوف العلاقات الوثيقة التي تربط القاهرة وواشنطن والدور المهم الذي تضطلع به مصر في سبيل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة، بحسب البيان.