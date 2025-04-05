مسؤول إسرائيلي: لن نتخلى عن رؤية التهجير الطوعي لسكان غزة

أكد مسؤول سياسي إسرائيلي بارز عدم تخلي بلاده عن الرؤية الخاصة بالتهجير الطوعي من غزة.

ونقل موقع "آى 24" الإسرائيلي عن المسؤول قوله في مؤتمر صحفي أمس الجمعة: "لن نتخلى عن رؤية الرئيس ترامب بشأن التهجير الطوعي من غزة، أكثر من مليون شخص يريدون المغادرة بحسب الاستطلاعات"، مضيفا "نحن على اتصال مع العديد من الدول التي تبدي اهتماما باستقبال سكان غزة مقابل 'ليس المال فقط'".

وأشار المسؤول إلى توطيد العلاقات بين تركيا وسوريا، وقال "لا نبحث عن مواجهة مع تركيا ونأمل ألا تبحث تركيا عن مواجهة معنا. ومن ناحية أخرى، لا نريد تموضع تركي على حدودنا. سنمنع إنشاء قواعد بحرية أو جوية تركية في سوريا، نتعامل مع هذا الأمر. هناك خطوط حمراء إذا تم تجاوزها سنتحرك".