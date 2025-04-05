الأونروا: 1.9 مليون شخص نزحوا قسرياً في قطاع غزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم السبت أن 9ر1 مليون شخص تشردوا قسريا في قطاع غزة.

وقالت الأونروا، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إنه "منذ اندلاع الحرب في غزة، مر حوالي 9ر1 مليون شخص، بمن فيهم آلاف الأطفال، بتشريد قسري متكرر وسط قصف وخوف وخسارة".

وأضافت: "تسبب انهيار وقف إطلاق النار في موجة أخرى من التشريد، أثرت على أكثر من 142 ألف شخص بين 18 و23 مارس الماضي".

ولفتت إلى أن طفلة تدعى "جانا واحدة منهم. التقينا بها في أغسطس 2024، ومرة أخرى في نهاية الشهر الماضي"، مؤكدة أن جانا وجميع الأطفال بحاجة إلى وقف إطلاق نار الآن.

وأنهت إسرائيل وقف إطلاق النار مع حماس يوم 18 مارس الجاري، عندما شنت موجة مفاجئة من الغارات الجوية، التي قتلت مئات الفلسطينيين بمختلف أنحاء القطاع.