مقتل أكثر من 40 فلسطينياً جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة

قتل أكثر من 40 مواطنًا فلسطينيا وأصيب العشرات إثر غارات إسرائيلية على أنحاء متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم الخميس.

ووفق المركز الفلسطيني للإعلام اليوم، "تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حربها الشاملة على قطاع غزة، التي استأنفتها قبل 17 يومًا حيث شنت قوات الاحتلال عشرات الغارات ونفذت عمليات نسف للمنازل".

وأفادت مصادر بـ "وصول 20 شهيدا إلى مستشفى المعمداني في غزة بعد مجزرة ارتكبها الاحتلال عندما استهدف مربعا سكنيا في شارع المنصورة في حي الشجاعية".

ووفق المصادر، "فجرت قوات الاحتلال روبوتا في المنطقة تسبب بدمار هائل وهذا العدد الكبير من الشهداء"، لافتة إلى أن "قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة بعدما قصفت منزلا في خانيونس، أسفرت عن استشهاد سبعة مواطنين، بينهم مسن وأربعة من أبنائه".

وأشار المركز إلى "اشتعال النار في عنبر مساعدات يتبع اللجنة المصرية بعد استهدافه من قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق رفح".