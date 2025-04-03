وزير الدفاع الإسرائيلي: الغارات الجوية على سوريا تحذير للمستقبل

أكد يسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي اليوم الخميس أن القوات المسلحة الإسرائيلية ستبقى في المناطق العازلة داخل سوريا وستتحرك للتصدي للتهديدات لأمنها، محذرا الحكومة السورية من أنها ستدفع ثمنا باهظا إذا سمحت لقوات معادية لإسرائيل بالدخول.

وقال في بيان إن الضربات الجوية الليلة الماضية على حماة ودمشق هي "رسالة واضحة وتحذير للمستقبل.. لن نسمح بأي ضرر يلحق بأمن دولة إسرائيل".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس الأربعاء أنه شن غارات جوية على قاعدتين جويتين ومواقع للبنية التحتية العسكرية في مدن دمشق وحماة وحمص السورية.

وذكر اليوم الخميس أنه قتل عددا من المسلحين في عملية شنها خلال الليل في منطقة تسيل جنوب سوريا.