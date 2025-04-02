مقتل 41 فلسطينياً جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة

أفادت مصادر طبية بمقتل 41 فلسطينيا إثر غارات إسرائيلية على أنحاء متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم الأربعاء، وفق إعلام فلسطيني.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن "طائرات الاحتلال شنت غارات على عيادة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تؤوي نازحين بمخيم جباليا شمال القطاع، ما أسفر عن استشهاد 15 مواطنا، بينهم اطفال ونساء، وجرح العشرات، واندلاع حريق في المبنى".

وأشارت إلى "استشهاد مواطنين وجرح آخرين، بقصف الاحتلال منزلا في مخيم البريج وسط القطاع، فيما قصفت المدفعية أراض زراعية في بلدة الفخاري شرق خان يونس جنوبا"، لافتة إلى "استشهاد مواطنين اثنين، أحدهما إثر إطلاق طائرة مسيّرة إسرائيلية النار عليه في منطقة مصبح، وآخر في خربة العدس شمال رفح جنوب القطاع".

ووفق الوكالة، "تمكنت الطواقم الطبية والدفاع المدني في محافظة خان يونس من انتشال جثامين 12 شهيدا، بينهم أطفال ونساء من أسفل ركام منزل استهدفه الاحتلال، كما وطال القصف منازل أخرى في محيط كراج رفح جنوب قطاع غزة".