ترامب يعتزم زيارة السعودية في أول رحلة خارجية

ذكر موقع أكسيوس الإخباري أمس الأحد نقلا عن اثنين من المسؤولين الأمريكيين ومصدر مطلع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط لزيارة السعودية في منتصف مايو في أول زيارة خارجية له في فترة رئاسته الثانية.

تضطلع السعودية بدور أكثر بروزا في السياسة الخارجية الأمريكية، إذ استضافت محادثات بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، في ظل سعي ترامب إلى وقف إطلاق النار في الحرب الأوكرانية.

وقال ترامب هذا الشهر إنه من المرجح أن يقوم بأول رحلة خارجية له إلى السعودية، وذكر في السادس من مارس أنه من المرجح أن يزور المملكة خلال الشهر والنصف القادمين، مشيراً إلى أن أول رحلة خارجية له خلال ولايته الأولى كانت إلى الرياض عام 2017.

ووفقا للمصادر، ذكر أكسيوس أنه جرت مناقشة الزيارة المحتملة في الأسابيع القليلة الماضية بين مسؤولين أمريكيين كبار ونظرائهم السعوديين، بما في ذلك على هامش محادثات بشأن الحرب في أوكرانيا.

وذكر أكسيوس أن مصدرا قال إن 28 أبريل كان موعدا محتملا للزيارة لكن تم تأجيله، في حين قال مسؤول ومصدر مطلع إن الخطة الحالية هي أن يسافر ترامب إلى السعودية في منتصف مايو.