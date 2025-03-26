الجيش الإسرائيلي يأمر بإخلاء أجزاء من غزة

أمر الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء بإخلاء أجزاء من مدينة غزة في إطار تصعيد هجومه المتجدد ضد حركة حماس.

وتعهدت إسرائيل بزيادة الضغط العسكري حتى يعيد المسلحون الرهائن الـ59 الباقين، والذين يعتقد أن 24 منهم أحياء.

كما طالبت إسرائيل حماس أيضا بنزع سلاحها ونفي قادتها. وأكدت حماس أنها لن تفرج عن الرهائن الباقين دون وقف إطلاق نار دائم وانسحاب إسرائيلي كامل من غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الأربعاء ارتفاع حصيلة القصف الاسرائيلي إلى 50 ألفا و183 قتيلا و113 ألفا و828 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.