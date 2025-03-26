الأونروا تستأنف العمل بنقطة طبية في جنوب غزة

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم الأربعاء استئناف العمل في النقطة الطبية بمدرسة الجنينة في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، المعروفة باسم مدرسة المضخة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الخدمات الصحية وتقديم الرعاية الطبية لسكان المنطقة.

وذكرت بلدية رفح، في منشور على حسابها بموقع فيسبوك اليوم، أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز القطاع الصحي وتسهيل حصول المرضى على الرعاية الطبية اللازمة داخل مدينة رفح، حيث ستوفر النقطة الطبية خدمات متنوعة تسهم في تحسين الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وثمنت بلدية رفح دور الأونروا في دعم القطاع الصحي، مؤكدةً أهمية استمرار هذه المبادرات التي تلبي احتياجات الأهالي في ظل الظروف الراهنة.