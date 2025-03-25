انقطاع مفاجئ لشبكات الإنترنت المحلية في سوريا

انقطع الاتصال بشبكات الإنترنت المحلية في عموم سوريا بشكل مفاجئ، اليوم الثلاثاء، من دون أي توضيحات رسمية من الجهات المعنية عن أسباب هذه المشكلة.

ونقل تلفزيون سوريا عن ناشطين قولهم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن خدمة الإنترنت توقفت في معظم المحافظات السورية، مشيرين إلى أن سبب هذا الانقطاع لا يزال مجهولاً حتى اللحظة.

وقالت منظمة مراقبة الإنترنت "نت بلوكس"، في تغريدة على منصة "إكس"، إنها رصدت انقطاعاً واسعاً في خدمة الإنترنت شمل مختلف المناطق السورية.

وبحسب المنظمة، أوضحت بيانات الشبكة، أن الانقطاع طال البلاد بكاملها، وهو ما يتطابق مع شكاوى الأهالي من توقف الاتصالات في عدة مدن.

ولم تصدر وزارة الاتصالات والتقانة في الحكومة السورية أي بيان رسمي يوضح ملابسات الحادثة أو أسباب الانقطاع.

ويأتي هذا الانقطاع في ظل تكرار أعطال مماثلة خلال الأشهر الماضية، ما يثير مخاوف الأهالي من استمرار تدهور خدمات الاتصالات.

ومنذ سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، لجأ كثير من السوريين إلى استخدام الإنترنت الفضائي وأجهزة "ستارلينك" لتجاوز الأعطال المتكررة في الشبكة المحلية.

وأعلنت وزارة الاتصالات والتقانة في سوريا، مطلع الشهر الجاري، عن خطط جديدة تهدف إلى تحسين قطاع الاتصالات وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.