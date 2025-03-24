نزوح 124 ألف شخص خلال أيام في غزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الاثنين، نزوح 124 ألف شخص خلال أيام فقط في غزة.

وقالت الأونروا، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إن النازحين "أجبروا على الفرار من القصف الذي لا هوادة فيه. تحمل العائلات ما لديها من القليل دون مأوى، ولا أمان، ولا يوجد مكان تذهب إليه".

وأشارت إلى أن "السلطات الإسرائيلية قطعت كل المساعدات. الطعام شحيح والأسعار ترتفع. هذه كارثة إنسانية"، مشددة على ضرورة أن ينتهي الحصار.

وأنهت إسرائيل وقف إطلاق النار مع حماس الأسبوع الماضي، عندما شنت موجة مفاجئة من الغارات الجوية، التي قتلت مئات الفلسطينيين بمختلف أنحاء القطاع.