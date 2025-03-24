أمريكا: قتلنا قيادات حوثية كبيرة في اليمن

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتس، أمس، إن الضربات العسكرية التي تشنها الولايات المتحدة على اليمن منذ أسبوع أودت حتى الآن بحياة قيادات كبيرة من ميليشيا الحوثي، منهم كبير خبراء الصواريخ في الميليشيا.

ولم يُصدر الجيش الأمريكي حتى الآن سوى تفاصيل قليلة عن العمليات، التي أُطلقت بعد توعد الحوثيين باستئناف هجماتهم على حركة الشحن في البحر الأحمر بسبب الحرب في غزة.

وقال والتس لشبكة (سي.بي.إس نيوز) «لقد ضربنا مقراتهم، وضربنا مراكز اتصالات، ومصانع أسلحة، بل وبعض منشآت إنتاج الطائرات المسيرة فوق الماء».

ولم يحدد والتس هوية الخبير الذي قتل، كما لم يقدم أي تفاصيل عن القادة الآخرين الذين لقوا حتفهم.

وقال الجيش الإسرائيلي، أمس، إنه اعترض صاروخاً أطلق من اليمن قبل أن يعبر إلى إسرائيل.

صاروخ ومسؤولية

وأعلن الحوثيون في بيان بثه التلفزيون مسؤوليتهم عن الهجوم، قائلين إنهم أطلقوا صاروخاً باليستياً باتجاه مطار بن غوريون قرب تل أبيب. وأضافوا أن الهجوم أدى إلى توقف حركة الطيران بالمطار لأكثر من نصف ساعة. لكن سلطة المطارات في إسرائيل قالت إن المطار لم يتأثر.

وقال المتحدث العسكري باسم الميليشيا في البيان إن المطار استُهدف «بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2». وأشار إلى أن الحوثيين شنوا هجمات بالصواريخ والمسيرات على حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان في البحر الأحمر، رداً على الغارات الأمريكية. وتعد الغارات الأمريكية على اليمن هذا الشهر أكبر عملية عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه في يناير. وأدت الهجمات الأمريكية إلى مقتل ما لا يقل عن 50 شخصاً.