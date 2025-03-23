ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على جنوب غزة إلى 30 قتيلاً

ارتفعت حصيلة الضحايا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ فجر اليوم الأحد، على محافظتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة إلى 30 قتيلا وعشرات الجرحى.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بـ "استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال مركبة شرق خان يونس".

وأشارت إلى "استشهاد مواطن في قصف مسيّرة تابعة للاحتلال بلدة النصر شمال مدينة رفح، وآخرين في قصف الاحتلال النازحين في حي تل السلطان غربا، فيما أصيب عدد آخر في قصف الاحتلال منزلا لعائلة شعت بحي النصر شمال مدينة رفح".

ولفتت إلى "تواصل قصف الاحتلال المدفعي صوب أراضي المواطنين في منطقة أبو صفية شرق جباليا شمال قطاع غزة، وبيت حانون"، مشيرة إلى تحلّيق طائرة مروحية في هذه الأثناء غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأنهت إسرائيل وقف إطلاق النار مع حماس الأسبوع الماضي، عندما شنت موجة مفاجئة من الغارات الجوية، التي قتلت مئات الفلسطينيين بمختلف أنحاء القطاع.