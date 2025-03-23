فقدان الاتصال بأحد طواقم الدفاع المدني في جنوب غزة

أعلن الدفاع المدني الفلسطيني فقدان الاتصال بأحد طواقمه لدى محاولته التدخل لإنقاذ طاقم اسعاف تابع للهلال الأحمر تعرض لاستهداف إسرائيلي. في منطقة البركسات غرب رفح في جنوب قطاع غزة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان أورده المركز الفلسطيني للإعلام اليوم الأحد، إن "قوات الاحتلال تحاصر عددا من مركبات إسعاف الجمعية أثناء تغطيتهم لاستهداف منطقة الحشاشين في رفح".

وأكد "إصابة عدد من مسعفي الجمعية وفقدان الاتصال مع الطاقم الذي لا يزال محاصرا حتى اللحظة منذ عدة ساعات".

ووفق المركز، "نفذت قوات الاحتلال صباح اليوم قصفا عنيفا بالتزامن مع توغل في حي السلطان في رفح، وأصدرت أوامر تهجير للسكان في المنطقة".