مقتل 20 فلسطينياً في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة

قتل 20 مواطنا فلسطينيا وأصيب آخرون، فجر وصباح اليوم الأحد، في غارات شنتها طائرات إسرائيلية على رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بـ "استشهاد ثمانية مواطنين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال منزلا في حي الجنينة برفح، وباستشهاد مواطنين في منطقة الحشاشين في رفح، كما أصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال منزلا لعائلة شعت بحي النصر شمال المدينة".

ووفق الوكالة، "استشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون في غارة للاحتلال على منزل في منطقة الفخاري شرق خان يونس، واستشهدت مواطنتان بينهما طفلة وأصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلا في الحي الياباني غرب المدينة، واستشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف خيمة تأوي نازحين في منطقة المواصي، واستشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلا شمال المدينة".

وأصيب أربعة مواطنين بقصف طائرات إسرائيلية منزلا في حي التفاح شرق مدينة غزة، نقلوا إلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في المدينة.