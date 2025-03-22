الجيش اللبناني يفكك 3 منصات صواريخ بدائية شمال نهر الليطاني

أعلن الجيش اللبناني اليوم السبت العثور على ثلاث منصات صواريخ بدائية الصنع شمال نهر الليطاني.

وقالت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم، إنه "على أثر إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة، أجرى الجيش عمليات مسح وتفتيش وعثر بنتيجتها على ثلاث منصات صواريخ بدائية الصنع في المنطقة الواقعة شمال نهر الليطاني بين بلدتَي كفرتبنيت وأرنون - النبطية، وعمل على تفكيكها".

وأضافت: "تستمر الوحدات العسكرية في اتخاذ التدابير اللازمة لضبط الوضع في الجنوب".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اعتراض ثلاثة صواريخ من بين خمسة تم اطلاقها من لبنان على بلدة المطلة الحدودية.