إسرائيل تضرب قاعدتين عسكريتين في وسط سوريا

شنت إسرائيل غارات جوية على قاعدتين عسكريتين في وسط سوريا، حسبما ذكر الجيش في بيان في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة.

وقالت القوات الإسرائيلية على تطبيق تليغرام إنها ضربت منشآت في قاعدة تدمر الجوية وقاعدة التياس الجوية، والتي تقع بين حمص وتدمر، وكانت القاعدتان مرتبطتين بنظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وقال الجيش: "ستستمر القوات الإسرائيلية في التحرك من أجل إزالة أي تهديد لمواطني دولة إسرائيل".

يذكر أنه لا يمكن التحقق بشكل مستقل من بيانات الجيش الإسرائيلي.

وقد كثفت إسرائيل بشكل كبير أنشطتها العسكرية على الأراضي السورية منذ سقوط الأسد في ديسمبر الماضي.