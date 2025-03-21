آلاف الإسرائيليين يحتجون على تعامل نتنياهو مع أزمة المحتجزين

تجمع آلاف الإسرائيليين يوم أمس الخميس أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس للاحتجاج على تعامله مع أزمة المحتجزين وخطته لإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي في البلاد.

وقالت ميخال هالبرين، إحدى المتظاهرات: "بدلا من إقالة رئيس الشاباك لمجرد تجنب التحقيق، أعتقد أن رئيس الوزراء يجب أن يكون مشغولا بإنقاذ آخر المحتجزين الذين تركوا في غزة ليواجهوا الموت".

وأتت هذه الاحتجاجات في وقت تستأنف فيه إسرائيل هجومها على غزة، وقبيل تصويت مزمع من الحكومة لإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، وهو إجراء يراه كثيرون تقويضا لتوازن القوى في إسرائيل.

وفي الوقت الذي كان فيه مجلس وزراء نتنياهو يجتمع مساء الخميس للتصويت على الإقالة، تجمع الآلاف من المتظاهرين في الخارج تحت الأمطار الغزيرة.

ودوت صفارات الإنذار في وسط القدس بعد إطلاق صاروخ من اليمن، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الصاروخ تم اعتراضه قبل أن يصل إلى الأراضي الإسرائيلية. جاء هذا الإطلاق بعد ساعات من إعلان إسرائيل أنها اعترضت صاروخا آخر أطلقته جماعة الحوثي في اليمن.