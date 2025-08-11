أستراليا ونيوزيلندا تعتزمان الاعتراف بدولة فلسطينية

ذكرت صحيفة سيدني مورننغ هيرالد أن أستراليا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في وقت قريب، وذلك في أعقاب خطوات مماثلة اتخذتها فرنسا وبريطانيا وكندا. فيما قال وزير الخارجية النيوزيلندي ونستون بيترزاليوم الاثنين إن نيوزيلندا تدرس الاعتراف بدولة فلسطينية ايضاً.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تكشف عنها أن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي قد يقر هذه الخطوة بعد اجتماع وزاري دوري يوم الاثنين.

أعلنت فرنسا وكندا الشهر الماضي عزمهما الاعتراف بدولة فلسطينية، فيما قالت بريطانيا إنها ستحذو حذوهما ما لم تعالج إسرائيل الأزمة الإنسانية في فلسطين وتتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأدانت إسرائيل قرارات هذه الدول بدعم الدولة الفلسطينية، قائلة إن الخطوة ستكون بمثابة مكافأة لحركة حماس.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لصحفيين يوم الأحد إن معظم الإسرائيليين يعارضون إقامة دولة فلسطينية لأنهم يعتقدون أن ذلك سيجلب الحرب لا السلام، حتى في الوقت الذي تدفق فيه آلاف المتظاهرين إلى شوارع تل أبيب، معارضين خطته لتصعيد الحرب الدائرة منذ ما يقرب من عامين والاستيلاء على مدينة غزة.

وقال نتنياهو "رؤية دول أوروبية وأستراليا تتجه نحو هذا الجحر فجأة وتسقط فيه مباشرة... مخيب للآمال، وأعتقد أنه أمر مخز بالفعل لكنه لن يغير موقفنا".

ويدعو ألبانيزي إلى حل الدولتين، إذ تدعم حكومته التي تنتمي لتيار يسار الوسط حق إسرائيل في الوجود ضمن حدود آمنة وحق الفلسطينيين في دولة خاصة بهم.

وقال ألبانيزي لصحفيين يوم السبت في نيوزيلندا عن موقف حكومته من الدولة الفلسطينية "لا شك في أننا سنفعل ذلك، أقول فقط إنها مسألة التوقيت".

وأضاف "منذ فترة طويلة، هناك موقف حزبي من الجانبين في أستراليا بدعم فكرة وجود دولتين".

نيوزيلندا تدرس الاعتراف

وقال وزير الخارجية النيوزيلندي ونستون بيترز يوم الاثنين إن نيوزيلندا تدرس الاعتراف بدولة فلسطينية.

وأضاف بيترز أن حكومة رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون ستتخذ قرارا رسميا في سبتمبر، وستطرح نهجها خلال أسبوع قادة الأمم المتحدة.

أعلنت عدة دول، منها أستراليا وبريطانيا وكندا، في الأسابيع القليلة الماضية عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.

وقال بيترز إنه بينما اختار بعض شركاء نيوزيلندا المقربين اختاروا الاعتراف بدولة فلسطينية، فإن نيوزيلندا لديها سياسة خارجية مستقلة.

وقال بيترز في بيان "نعتزم دراسة الأمر بعناية، ثم التصرف وفقا لمبادئ نيوزيلندا وقيمها ومصالحها الوطنية".

وكان الحكومة بحاجة لأن تدرس ما إذا كان قد تم إحراز تقدم كاف نحو أن تصبح الأراضي الفلسطينية دولة قابلة للحياة وشرعية حتى تتمكن نيوزيلندا من منحها الاعتراف.

وأضاف بيترز "أوضحت نيوزيلندا منذ فترة أن اعترافنا بدولة فلسطينية ليس محل شك، وإنما المسألة كانت مسألة وقت".

و من بين مجموعة العشرين، عشر دول (الأرجنتين، البرازيل، الصين، الهند، إندونيسيا، المكسيك، روسيا، السعودية، جنوب إفريقيا، تركيا) اعترفت بفلسطين كدولة، بينما تسع دول (أستراليا، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، كوريا الجنوبية، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة) لم تعترف بها كدولة.