ترامب يشن ضربات على الحوثيين في اليمن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن ضربات عسكرية على جماعة الحوثي في اليمن ردا على هجمات الجماعة على حركة الشحن في البحر الأحمر.

وحذر ترامب الحوثيين من أنهم إن لم يتوقفوا عن شن الهجمات، "فستشهدون جحيما لم تروا مثله من قبل".

وفي منشور عبر منصة تروث سوشيال، حذّر ترامب إيران، الداعم الرئيسي للحوثيين، من استمرار دعمها للحوثيين، قائلا إنه إذا هددت إيران الولايات المتحدة، "فإن أمريكا ستحملكم المسؤولية الكاملة، ولن نكون لطفاء في هذا الشأن!".

والضربات، التي قال أحد المسؤولين إنها قد تستمر لأيام وربما لأسابيع، هي أكبر عملية عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منذ تولي ترامب منصبه في يناير، وتأتي في الوقت الذي تصعد فيه الولايات المتحدة ضغوط العقوبات على طهران بينما تحاول جلبها إلى طاولة المفاوضات على برنامجها النووي.

وذكرت وزارة الصحة التي يديرها الحوثيون إن الضربات الأمريكية على صنعاء أدت إلى مقتل 13 مدنيا على الأقل وإصابة تسعة آخرين.

ووصف المكتب السياسي للحوثيين الهجمات بأنها "جريمة حرب"، وقال إن الهجمات الأمريكية امتدت أيضا إلى محافظة صعدة في الشمال.