أمريكا وإسرائيل تتواصلان مع دول أفريقية لاستقبال فلسطينيي غزة

نقلت وكالة أسوشييتد برس للأنباء اليوم الجمعة عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم إن الولايات المتحدة وإسرائيل تواصلتا مع مسؤولين في ثلاث دول بشرق أفريقيا لمناقشة استخدام أراضيها لإعادة توطين الفلسطينيين من قطاع غزة.

وذكرت الوكالة عن المصادر أن التواصل تم مع مسؤولين من السودان والصومال ومنطقة أرض الصومال بشأن المقترح.

وأضافت الوكالة أن مسؤولين سودانيين قالوا إنهم رفضوا المقترح الأمريكي وقال مسؤولون من الصومال وأرض الصومال إن لا علم لديهم بأي تواصل في هذا الصدد.

ولم يرد البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية بعد على طلبات من رويترز للحصول على تعليق. كما لم يرد وزيرا الإعلام في الصومال ومنطقة أرض الصومال على اتصالات رويترز الهاتفية للحصول على تعليق.

ووافق الزعماء العرب في وقت سابق من هذا الشهر على خطة مصرية لإعادة إعمار غزة بقيمة 53 مليار دولار قد تؤدي إلى تفادي تهجير الفلسطينيين من القطاع على خلاف رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحويل قطاع غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".

وأسفر الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع خلال الأشهر السبعة عشر الماضية عن مقتل عشرات الآلاف. واقترح ترامب سيطرة أمريكية على قطاع غزة من أجل إعادة إعماره بعد أن اقترح في وقت سابق إعادة توطين الفلسطينيين بشكل دائم خارجه.

وفاقمت خطة ترامب المخاوف الراسخة بالفعل لدى الفلسطينيين من تهجيرهم بشكل دائم من ديارهم، كما قوبلت برفض دولي واسع النطاق.