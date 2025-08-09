رئيس الحكومة اللبنانية ينعى عدداً من قتلى الجيش في الجنوب

نعى رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام عددا من عناصر الجيش اللبناني لقوا حتفهم وهم يؤدّون واجبهم الوطني في جنوب البلاد .

وقال سلام، في تغريدة على حسابه بمنصة إكس اليوم ، : "بكثير من الألم يزف لبنان أبناء جيشنا الباسل الذين ارتقوا شهداء في الجنوب، وهم يؤدّون واجبهم الوطني".

وأضاف أن "لبنان كله، دولة وشعباً، ينحني إجلالاً أمام تضحياتهم ودمائهم الزكية التي تُعيد التأكيد أن جيشنا هو صمّام الأمان، وحصن السيادة، وحامي وحدة الوطن ومؤسساته الشرعية .. رحمهم الله أبطالنا".

وأفاد تقرير لبناني اليوم السبت بسقوط قتلى في صفوف الجيش خلال تفكيك ذخائر من مخلفات الجيش الإسرائيلي في جنوب البلاد .

ووفق الوكالة الوطنية للاعلام اليوم ، "انفجرت ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الاسرائيلي على الجنوب بفريق هندسة تابع للجيش اللبناني خلال تفكيك بعض القذائف في المنطقة الواقعة بين بلدة مجدلزون ــ وزبقين قضاء صور".

وأشارت إلى "معلومات عن وقوع ٳصابات بينهم شهداء".