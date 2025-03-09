الداخلية السورية تصدر قراراً مهماً بشأن أكثر من 5 ملايين مواطن

أعلنت وزارة الداخلية السورية إلغاء جميع بلاغات منع السفر التي كانت تتضمن طلبات (توقيف - مراجعة - إعلام - تخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية)، والتي صدرت بحق المواطنين السوريين خلال فترة النظام السابق. وبلغ عدد هذه البلاغات أكثر من خمسة ملايين ومئة وأربعة وستين ألف بلاغ.

وجاء في نص القرار:

المادة 1: تُلغى جميع بلاغات منع السفر التي تتضمن طلبات (توقيف - مراجعة - إعلام - تخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية)، والتي صدرت لصالح الجهات التالية: (قيادة الجيش والقوات المسلحة - شعب وفروع الأجهزة الأمنية - مكتب الأمن القومي - القيادة القطرية للحزب)، وعددها 5,164,440 بلاغاً صادراً بحق مواطني الجمهورية العربية السورية خلال فترة النظام السابق.

المادة 2: تُكلف إدارة الهجرة والجوازات بتنفيذ هذا القرار.

المادة 3: يُنشر هذا القرار ويُبلغ إلى الجهات المعنية لتنفيذه.

وفي سياق متصل، تواصل إدارة الأمن العام جهودها لتعزيز الأمن وإحلال الاستقرار، حيث قامت بعمليات تمشيط في منطقة القدموس والقرى المحيطة بها في ريف طرطوس، بهدف ملاحقة ما تبقى من عناصر النظام السابق.

كما تمكنت إدارة الأمن العام في محافظة حمص من القبض على أحد قادة مجموعات الدفاع الوطني التابعة للنظام السابق، والذي كان متورطاً في ارتكاب عدة مجازر بحق المدنيين في المحافظة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المستمرة لملاحقة عناصر النظام السابق المتورطين في أعمال عنف ضد المدنيين وضمان تقديمهم للعدالة.

من جهة أخرى، أفاد مسؤول أمني في منطقة مصياف بأنه تم التوصل إلى اتفاق مع وجهاء منطقة وادي العيون، حيث تقرر دخول قوات الأمن العام والانتشار في المنطقة. وقد تعهد الوجهاء بتسليم المطلوبين والأسلحة الموجودة بحوزتهم، كما سيتم إنشاء عدة حواجز أمنية لتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وفي محافظة اللاذقية، تمكنت إدارة الأمن العام من ضبط سيارة بيك أب تحتوي على أسلحة وذخائر، كانت قد خلفها عناصر من النظام السابق قبل فرارهم من المنطقة.