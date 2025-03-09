مقتل شخصين في إطلاق نار في منطقة المثلث شمال إسرائيل

قالت الشرطة ومسعفون في إسرائيل إن شخصين قتلا، في إطلاق نار وقع الليلة الماضية، فيما تعرف بمنطقة المثلث، وهي منطقة ذات أغلبية عربية في شمال إسرائيل، مما يرفع حصيلة قتلى جرائم القتل بين العرب الإسرائيليين إلى 50 منذ بداية العام.

وأصيب الشاب خالد جمال غانم، وهو في الثلاثينات من العمر، برصاصة في مقهى بقرية زيمر. ونقله مسعفون من نجمة داوود الحمراء إلى مستشفى هليل يافي في الخضيرة، لكنه توفي متأثرا بجراحه، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأحد.

وفي وقت لاحق، بالقرب من الفجر، قتل أحمد نصير زحالقة وهو أيضا في الثلاثينات من العمر، برصاصة أثناء توجهه بالسيارة إلى عمله في مدينة كفر قرع الإسرائيلية.

وتبحث الشرطة حاليا عن مشتبه بهم وجمع أدلة من مكان الحادث.