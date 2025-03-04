القادة العرب يجتمعون في القاهرة لبحث خطط إعادة إعمار غزة

يجتمع القادة العرب في القاهرة اليوم الثلاثاء لمناقشة خطط إعادة الإعمار المحتملة لقطاع غزة. وتهدف الحكومة المصرية من خلال هذه القمة في القاهرة إلى التصدي لخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المثيرة للجدل لـ"توطين" الفلسطينيين بشكل دائم في الدول العربية.

وبالإضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى من مصر والأردن والمملكة العربية السعودية وقطر، من المتوقع أن يشارك في القمة رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي أنطونيو كوستا.

وتقدر الأمم المتحدة تكاليف إعادة إعمار القطاع الذي تحول إلى خراب بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس بـ53 مليار دولار.

وفي المناقشات حول مستقبل غزة، لا تزال العديد من الأسئلة عالقة مثل من سيسيطر على القطاع بعد انتهاء الحرب.