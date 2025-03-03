الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

أحبطت قوات المنطقة العسكرية الجنوبية الأردنية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات فجر اليوم الاثنين محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة من الجهة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن مصدر بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي قوله إن "قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، طبقت قواعد الاشتباك بعد رصد الطائرة ومتابعتها، إذ تم التعامل معها وإسقاط حمولتها داخل الأراضي الأردنية وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".

وأكّد أن "القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، والحيلولة دون وصول هذه المواد المخدرة إلى أبناء المجتمع الأردني والتأثير على الأمن الوطني".