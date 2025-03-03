مقتل وإصابة 5 أشخاص بانفجار لغم أرضي في سوريا

قتل ثلاثة مدنيين وأصيب آخران بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بريف اللاذقية الشرقي في شمال غرب البلاد.

وأفاد الدفاع المدني السوري، في بيان نشره على صفحته بموقع فيسبوك ليل الأحد / الاثنين، بـ "مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة اثنين آخرين بجروح بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بسيارة يستقلونها في منطقة جبال الكبينة بريف اللاذقية الشرقي يوم أمس".

وأضاف أن "فرقه أسعفت المصابين إلى أقرب مشفى وانتشلت جثامين الضحايا وسلمتها لذويهم أصولاً".

وأوضح أن مخلفات الحرب والألغام تهدد أرواح المدنيين وتتسبب بإصابات بليغة وتقوّض الأنشطة الزراعية والاقتصادية وتعرقل عودة المدنيين إلى منازلهم بمناطق واسعة من سوريا.