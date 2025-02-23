لماذا أجلت إسرائيل الإفراج عن أكثر من 600 سجين فلسطيني؟

أرجأت إسرائيل إطلاق سراح أكثر من 600 سجين ومعتقل فلسطيني كانت وافقت على إطلاق سراحهم أمس السبت بعد أن سلمت حركة (حماس) ستة رهائن إسرائيليين.

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد إن تأجيل الإفراج عن الفلسطينيين جاء بسبب "الانتهاكات المتكررة" من قبل حماس.

وأضاف المكتب أن الإفراج الذي كان مقررا أمس السبت سيؤجل لحين تسليم الدفعة التالية من الرهائن "دون طقوس الإهانة" أو أي مراسم استفزازية.

والرهائن الذين سلمتهم حماس أمس السبت يمثلون آخر دفعة من الرهائن الأحياء الذين تقرر تسليمهم بموجب المرحلة الأولى من اتفاق هش لوقف إطلاق النار بدأ الشهر الماضي.