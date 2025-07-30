محمد السادس يوجه رسائل سلام إلى الجزائر

وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب العرش أمس رسائل سلام إلى الجزائر مؤكداً استعداده لـ"حوار صريح ومسؤول" والتزام المغرب بالانفتاح على محيطها.

وقال الملك محمد السادس في كلمته المتلفزة: "عبرت عن استعداد المغرب لحوار صادق مع الجزائر بشأن مختلف القضايا".

وأضاف: "بموازاة مع حرصنا على ترسیخ مكانة المغرب كبلد صاعد، نؤكد التزامنا بالانفتاح على محيطنا الجهوي، وخاصة جوارنا المباشر، في علاقتنا بالشعب الجزائري الشقيق".

وأكد الملك محمد السادس على متانة العلاقة بين المغرب والجزائر قائلاً: "بصفتي ملك المغرب، فإن موقفي واضح وثابت، وهو أن الشعب الجزائري شعب شقيق، تجمعه بالشعب المغربي علاقات إنسانية وتاريخية عريقة، وتربطهما أواصر اللغة والدين، والجغرافيا والمصير المشترك".

وتابع: "دوماً على مدّ اليد لأشقائنا في الجزائر، وعبرت عن استعداد المغرب لحوار صريح ومسؤول، حوار أخوي وصادق، حول مختلف القضايا العالقة بين البلدين".

وشدد على "التزام المغرب الراسخ باليد الممدودة لأشقائنا في الجزائر، نابع من إيماننا بوحدة شعوبنا، وقدرتنا سويا، على تجاوز هذا الوضع المؤسف. كما نؤكد تمسكنا بالاتحاد المغاربي، واثقين بأنه لن يكون بدون انخراط المغرب والجزائر، مع باقي الدول الشقيقة".

وأكد الملك محمد السادس على " تمسكنا بالاتحاد المغاربي واثقين بأنه لن يكون بدون انخراط المغرب والجزائر مع باقي الدول الشقيقة".

وكان ملك المغرب قدم دعوات مماثلة منذ عام 2018، وجاء تجديد هذه الدعوة بعد انقطاع العلاقات بين البلدين في 2021.