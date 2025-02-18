الأردن: الملك عبدالله الثاني أجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح

أعلن الديوان الملكي الأردني عن نجاح العملية الجراحية التي أجراها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين اليوم في مدينة الحسين الطبية.

وأشار الديوان الملكي إلى أن الملك عبدالله غادر المستشفى، وسيعود إلى برنامج عمله اليومي غداً الأربعاء.

ونشرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" بياناً جاء فيه: "يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن بأن صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، أجرى اليوم الثلاثاء الموافق الثامن عشر من شهر شباط عام 2025، عملية بسيطة لمعالجة فتق جراحي في مدينة الحسين الطبية، تكللت بفضل الله بالنجاح، وقد غادر جلالته المستشفى، وسيعود إلى برنامج عمله اليومي غدا الأربعاء.

ويتقدم الديوان الملكي الهاشمي من صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، والأسرة الأردنية الواحدة، بأسمى آيات التهنئة على سلامة جلالته، ويدعو الله العلي القدير أن يمتعه بدوام الصحة والعافية، ويكلأه برعايته وتوفيقه".

وكان الديوان الملكي أصدر بياناً صباح اليوم أعلن فيه أن ملك الأردن سيجري عملية فتق جراحي بمدينة الحسين الطبية، جاء فيه "يعلن الديوان الملكي أن صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، سيجري اليوم الثلاثاء الموافق الثامن عشر من شهر شباط عام 2025 عملية بسيطة لمعالجة فتق جراحي في مدينة الحسين الطبية".