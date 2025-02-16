وصول شحنة من القنابل الثقيلة الأمريكية إلى إسرائيل

ذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن شحنة من القنابل الثقيلة من الولايات المتحدة، كانت محتجزة من قبل الإدارة الأمريكية السابقة، وصلت إلى إسرائيل.

وأضافت الوزارة أنه تم تفريغ سفينة تحمل كميات كبيرة من القنابل طراز "إم.كيه-84" التي يبلغ وزن الواحدة 2000 رطل في ميناء أشدود، الليلة الماضية.

وتابعت الوزارة أنه تم تحميل القنابل بعد ذلك على متن عشرات الشاحنات ونقلها إلى قواعد جوية إسرائيلية، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأحد.

وأشاد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بوصول القنابل قائلا "تمثل شحنة الذخائر التي وصلت إلى إسرائيل الليلة الماضية وأصدرتها إدارة ترامب، رصيدا مهما لسلاح الجو والجيش الإسرائيليين وتمثل دليلا آخر على التحالف القوي بين إسرائيل والولايات المتحدة".