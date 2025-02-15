حافلة تقل سجناء فلسطينيين محررين تصل إلى رام الله

أظهر بث مباشر اليوم السبت وصول حافلة تقل سجناء ومعتقلين فلسطينيين محررين إلى رام الله في الضفة الغربية.

يأتي هذا بعد مغادرة أول حافلة تقل فلسطينيين محررين من سجن عوفر الإسرائيلي في الضفة الغربية.

ومن المقرر إطلاق سراح نحو 369 سجينا ومعتقلا فلسطينيا اليوم السبت بعد أن سلمت حركة (حماس) الرهائن الإسرائيليين يائير هورن وساجي ديكل حن وساشا ألكسندر تروبانوف إلى الصليب الأحمر مع نجاح جهود الوساطة التي بذلتها مصر وقطر في الحفاظ على وقف إطلاق النار الهش بين حماس وإسرائيل والذي أوقف القتال منذ ما يقرب من شهر.