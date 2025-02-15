مستوطنون يهود يهاجمون عائلة فلسطينية في الضفة الغربية

هاجم نحو 40 مستوطنا يهوديا عائلة فلسطينية بالقرب من بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص، حسبما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة.

وقالت الإذاعة إن المستوطنين الذين جاؤوا من مستوطنة غير قانونية استخدموا الكلاب والعصي ورذاذ الفلفل في الهجوم، مشيرة إلى أنه لم يتم اعتقال أي منهم.

وأكدت مصادر فلسطينية أن 15 من الأغنام تعرضت للتسمم أثناء الهجوم. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن 15 من أفراد عائلة أصيبوا بجروح، خمسة منهم نقلوا إلى المستشفى.

وقالت الوكالة أيضا إن المهاجمين أحرقوا سيارتين، وخربوا العديد من السيارات الأخرى، وألحقوا أضرارا بألواح الطاقة الشمسية والخيام في المنطقة.

وجاء الهجوم وسط عنف متزايد من المستوطنين اليهود ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية في الأشهر الأخيرة.