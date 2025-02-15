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الشرق الأوسط

إصابة مسؤول في اليونيفيل بهجوم على قافلة أممية في لبنان

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رويترز

أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أن نائب قائد القوة المنتهية ولايته أصيب أمس الجمعة بعد أن تعرضت قافلة تقل أفرادا من القوة إلى مطار بيروت "لهجوم عنيف".

وقالت البعثة في بيان إنها طالبت السلطات اللبنانية بإجراء تحقيق كامل وفوري وتقديم جميع الجناة إلى العدالة.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن وزير الداخلية أحمد الحجار دعا لعقد اجتماع طارئ قبل ظهر اليوم السبت لمناقشة الوضع الأمني.

ونقلت الوكالة عن الوزير أنه أكد "رفض الحكومة اللبنانية هذا الاعتداء الذي يعد جريمة بحق قوات حفظ السلام".

كما أعطى الوزير تعليمات للجهات المعنية لضبط الجناة وإحالتهم إلى القضاء المختص.