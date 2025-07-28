العراق: تحذيرات من الشمس.. والحرارة تتجاوز 51 درجة

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق اليوم الإثنين أن 11محافظة في وسط وجنوبي البلاد سجلت درجات حرارة تراوحت بين 50-51 درجة مئوية فيما سجلت سبع محافظات شمالية وغربية درجات حرارة تراوحت بين 44 - 49 درجة حرارة.

وذكرت الهيئة العامة ، في بيان صحفي اليوم ، أن محافظات بغداد وصلاح الدين وكربلاء وبابل وواسط والنجف والديوانية وميسان وذي قار والمثنى والبصرة سجلت اليوم درجات حرارة تراوحت بين 50-51 درجة مئوية.

وأوضحت أن موجة الحرارة في البلاد تأتي ضمن ذروة فصل الصيف وتأثير امتداد منخفض حراري سطحي من شبه الجزيرة العربية.

وحذرت الأهالي من مخاطر التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في أوقات الذروة ، داعية إلى الإكثار من شرب السوائل لتفادي الجفاف والإرهاق وعدم ترك المواد القابلة للإشتعال في المركبات.

كما أوضحت أن تحديثات بيانات وخرائط الطقس بالعراق تشير إلى تراجع شدة الحر بداية من غد الثلاثاء حيث يطرأ انخفاض في درجات الحرارة بعدة درجات مقارنة بالأيام الماضية.

وأعلنت بعض محافظات العراق تعطيل الدوام الرسمي أو تقليص ساعات العمل بالتزامن إرتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد.

بدورها ، ذكرت صحيفة "الصباح" الحكومية أن موجة الحر التي تشهدها البلاد ستستمر حتى شهر أغسطس المقبل وهو مايطلق عليه بـ"جمرة القيظ".

وانخفضت ، بالتزامن مع ذلك ، معدلات تجهيز المنازل بالطاقة الكهربائية بسبب زيادة الطلب في أوقات ذروة الأحمال الصيفية في ظل انخفاض كبير في معدلات إنتاج الطاقة الكهربائية نتيجة تراجع كميات الوقود المتوفرة خصوصاً الغاز المورد من إيـران الذي تعتمد عليه بعض المحطات الكهربائية بشكل كلي.

وقال أحمد العبادي المتحدث الرسمي بإسم وزارة الكهرباء ، في تصريح صحفي ، إن "الطلب على الطاقة الكهربائية بلغ ذروته منذ بداية الشهر الحالي ، في حين تعاني بعض مناطق بغداد والمحافظات من تفاوت في التجهيز بسبب تدني كفاءة شبكات التوزيع ووجود تجاوزات على المنظومة" .