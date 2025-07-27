درجات الحرارة تسجل أرقاماً قياسية في العراق و5 محافظات تعطل الدوام

أعلنت السلطات العراقية تعطيل الدوام الرسمي في عدد من المحافظات اليوم الأحد بعد الارتفاع الكبير في درجات الحرارة التي سجلت أرقاما قياسية وصلت بعضها إلى 52 درجة مئوية خاصة في بغداد .

وذكر المتحدث باسم هيئة الأنواء الجوية العراقية عامر الجابري ، في تصريح صحفي ، أن موجة ارتفاع درجات الحرارة ستستمر إلى بعد غد الثلاثاء ثم تعاود الإنخفاض.

وحسب بيانات نشرتها الأحوال الجوية ، سجلت 10 محافظات درجات حرارة ترارحت بين 50-52 درجة مئوية تقع غالبيتها في وسط وجنوبي البلاد فيما سجلت المحافظات الشمالية درجات حرارة ترواحت بين 44 إلى 49 درجة مئوية.

وأعلنت محافظات البصرة/50 درجة مئوية/ وميسان/50درجة مئوية / وذي قار/50درجة مئوية / وواسط/51 درجة مئوية/ وبابل /51درجة مئوية / تعطيل الدوام الرسمي بشكل كامل فيما قلصت محافظات اخرى ساعات الدوام الرسمي.

وحذرت السلطات العراقية الأهالي من أن الكتلة الحارة ستبلغ ذروتها اليوم وبالتالي تزداد قوة تأثير الأشعة فوق البنفسجية بشكل مفرط لذلك من المستحسن الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة وقت الظهر .

ويتزامن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة مع تدني إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد وعدم القدرة في تلبية الطلب لتجهيز المنازل بسبب توقف استيراد العراق للغاز من إيران وعدم توفر بدائل لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بكامل طاقتها الإنتاجية .