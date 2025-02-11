إسرائيل.. أهالي الرهائن يغلقون الطريق السريع المؤدي إلى القدس

قام أهالي الرهائن الإسرائيليين المختطفين لدى حركة حماس في غزة، اليوم الثلاثاء، بغلق الطريق السريع رقم 1 المؤدي إلى القدس، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وأفادت الصحيفة الإسرائيلية أن أهالي الرهائن طالبوا بالإفراج الفوري عن المختطفين، في الوقت الذي من المقرر أن تجتمع فيه الحكومة لبحث تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة الرهائن.

ويأتي ذلك بعدما أعلن المتحدث باسم حماس، أمس الإثنين، أن الحركة ستؤجل عملية الإفراج القادمة عن الرهائن بعد اتهام إسرائيل بمخالفة اتفاق الهدنة.

وقال الناطق العسكري باسم الكتائب، أبو عبيدة، في بيان صحفي، إن "قيادة المقاومة راقبت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات العدو وعدم التزامه ببنود الاتفاق"، مشيرا إلى "تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار في مختلف المناطق، إضافة إلى عدم إدخال المواد الإغاثية كما تم الاتفاق عليه".

وأضاف البيان أن "المقاومة نفذت كافة التزاماتها، في حين لم يلتزم الاحتلال"، مؤكدا أن تأجيل الإفراج عن الأسرى سيستمر "حتى إشعار آخر، ولحين التزام إسرائيل بالاتفاق وتعويض استحقاقات الأسابيع الماضية بأثر رجعي".