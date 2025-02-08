وفاة طفلتين فلسطينيتين جراء انهيار منزل متضرر في غزة

لقيت طفلتان فلسطينيتان حتفهما وأصيب طفل ثالث إثر انهيار حائط إسمنتي في منزل تضرر بشدة جراء قصف إسرائيلي سابق في مدينة غزة، وفق ما أفاد به رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، اليوم السبت.

وقال معروف، في بيان صحفي، إن هذه المأساة تسلط الضوء على المخاطر المحدقة بالمدنيين، وخصوصا الأطفال، نتيجة القيود المفروضة على إدخال المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وتأمين المناطق المتضررة.

ودعا معروف إلى تحرك عاجل لتمكين الفرق الفنية من تقييم المنازل المتضررة واتخاذ الإجراءات اللازمة، محذرًا من أن التأخير في عمليات الإنقاذ وإعادة الإعمار قد يؤدي إلى مزيد من الضحايا.

وأكد أن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة بسبب الحصار المستمر وإغلاق المعابر، تعرقل جهود الإغاثة، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة السكان المدنيين في القطاع.