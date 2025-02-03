بعد رسوم ترامب.. الإمارات ضمن صدارة الوجهات البديلة لتلبية الطلب الأمريكي على الألمنيوم

قالت مصادر في قطاع المعادن إن الشركات الأمريكية من المرجح أن تغير وجهتها نحو الشرق الأوسط والهند للحصول على المزيد من الألمنيوم وإلى تشيلي وبيرو لشراء النحاس في إطار سعيها لتجنب تبعات رسوم جمركية فرضها الرئيس دونالد ترمب.

ولم تتضح المزيد من التفاصيل بشأن قرار ترامب فرض رسوم جمركية إضافية نسبتها 25 بالمئة على الواردات من المكسيك ومعظم السلع من كندا إضافة إلى عشرة بالمئة على السلع القادمة من الصين. ومن المقرر أن تدخل الرسوم حيز التنفيذ غدا الثلاثاء وهو تطور تسبب في هزة في الأسواق العالمية.

وقال محللون إن شركات أمريكية تستورد أكثر من نصف احتياجاتها من الألمنيوم من منتجين في كندا منهم ألكوا وريو تينتو وبالتالي ستبحث عن مصادر بديلة.

وتشير بيانات وزارة التجارة الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة استوردت 5.46 مليون طن من منتجات الألمنيوم في 2023. وتعتمد قطاعات منها النقل والتعبئة والتغليف والبناء على تلك الورادات.

وأظهرت البيانات أن 3.08 مليون طن من تلك الكمية، أو ما يعادل نحو 56 بالمئة من الإجمالي، جاءت من كندا.

وقال المحلل جلين لوكوك من بنك بارينجوي الاستثمار في سيدني "ستحول كندا بعض الألومنيوم من الولايات المتحدة إلى مناطق أخرى، ومن ثم سيتعين على الولايات المتحدة الدفع أكثر بعض الشيء لتتمكن من تشجيع الحصول على الألومنيوم من مناطق أخرى".

وسيتجلى ذلك في علاوات تشمل تكاليف مثل المناولة والشحن تدفع بالإضافة إلى أسعار الصرف للحصول على المعدن.

وكتب محللون في مجموعة آي.إن.جي المصرفية في مذكرة أن فرض الرسوم الجمركية يمثل "خطرا كبيرا على علاوة الغرب الأوسط الأمريكي هذا العام".

وتعتمد أسعار الألومنيوم الأساسية في الولايات المتحدة على مؤشر بورصة لندن للمعادن بالإضافة إلى علاوة الغرب الأوسط التي ارتفعت إلى 2.95 سنت للرطل أي 650 دولارا للطن يوم الجمعة. ويعكس هذا مكسبا يزيد عن عشرة بالمئة منذ بداية العام، وهو أعلى مستوى منذ يوليو تموز 2022. وأحجمت ريو تينتو عن التعليق.

وقال وليام أوبلينجر الرئيس التنفيذي لشركة ألكوا الشهر الماضي إن شركته قد تبدأ في جلب الخامات من أوروبا بدلا من كندا كما توقع دخول مزيد من المعادن من الشرق الأوسط وربما الهند إلى السوق الأمريكية.

والإمارات والبحرين من كبار منتجي الألمنيوم.

وقالت مصادر في شركتين لإنتاج الألمنيوم إنهم ينتظرون ويراقبون إعلانات ترامب، وأضاف أحدهم أنهم "لم يعتزموا التغيير بعد".

وقال محام إنه ينصح العملاء بالحذر في حالة إلغاء الرسوم الجمركية والاستعداد للبيع في أسواق خارج الولايات المتحدة، إذا فرض ترامب الرسوم الجمركية على ولايات قضائية أخرى.

وقال محللون من سيتي في مذكرة إن تغيير مصادر الحصول على معادن أخرى قد يقلل من تبعات فرض الرسوم الجمركية وأشاروا إلى أن واردات أكبر ستأتي بها الولايات المتحدة من مصادر بديلة تشمل بيرو وتشيلي للنحاس والفضة وسويسرا للذهب.

وجاء في المذكرة أن كندا والمكسيك تمثلان مجتمعتين نحو نصف استهلاك الفضة المحلي في الولايات المتحدة ونحو عشرة بالمئة من استهلاك النحاس في الولايات المتحدة، وهو ما يعادل نحو 147 ألف طن من النحاس.

وقال محللو سيتي جروب "هذا الإعلان يعزز أيضا احتمال فرض رسوم جمركية أخرى... بينما يقلص التوقعات بإعفاء شركاء التجارة الحرة للولايات المتحدة"، وأشاروا إلى احتمال فرض رسوم جمركية أمريكية شاملة على معادن محددة مثل النحاس أو الألمنيوم أو الصلب.