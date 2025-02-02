نتنياهو يتجه لواشنطن ويسعى لتعزيز العلاقات مع ترامب

استعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمغادرة إسرائيل اليوم الأحد للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت يسعى فيه إلى تعزيز العلاقات مع واشنطن بعد توتر شابها في عهد الإدارة السابقة على خلفية حرب غزة.

وسيصبح نتنياهو أول زعيم أجنبي يزور ترامب منذ تنصيبه الشهر الماضي. ولا يزال وقف إطلاق النار في قطاع غزة صامدا ومن المتوقع بدء مفاوضات بشأن مرحلة ثانية من الاتفاق هذا الأسبوع.

وقال في المطار قبل مغادرته "القرارات التي اتخذناها في الحرب غيرت بالفعل وجه الشرق الأوسط".

وأضاف "قراراتنا وشجاعة جنودنا أعادت رسم الخريطة. لكن أعتقد أن بالعمل عن كثب مع الرئيس ترامب يمكننا من المزيد من إعادة رسمها وعلى نحو أفضل".

صدرت بحق نتنياهو مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية لاتهامه بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. واتسمت علاقاته مع الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بالتوتر ولم يزر البيت الأبيض منذ عودته إلى رئاسة وزراء إسرائيل أواخر 2022.