نتنياهو يعاني من التهاب معوي نتيجة تناوله طعاماً فاسداً





أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه يعاني من التهاب معوي "نتيجة تناوله طعاما فاسدا"، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأحد.

ونقلت الصحيفة عن مكتب رئيس الوزراء قوله في بيان له: "بعد شعوره بالتعب خلال الليل، خضع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لفحص في منزله من جانب البروفيسور ألون هيرشكو، رئيس قسم الأمراض الباطنية في مستشفى هداسا عين كارم، وتبين أنه يعاني من التهاب معوي نتيجة تناوله طعاما فاسدا".

وأضاف البيان أنه "بعد أن أجرى فحوصات إضافية، وصفت حالة رئيس الوزراء بأنها جيدة، وهو يتلقى حاليا العلاج الطبي من خلال السوائل عن طريق الوريد، إثر إصابته بالجفاف المصاحب للمرض".

وجاء في البيان: "سيستريح رئيس الوزراء في منزله لمدة ثلاثة أيام، وسيدير شؤون الدولة من هناك، وذلك بناء على تعليمات أطبائه".

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن ذلك يأتي بعد غياب نتنياهو عن اجتماع الحكومة اليوم الأحد.