سوريا: الاتفاق على حل الفصائل وتسليم السلاح الثقيل بالسويداء

كشفت مصادر خاصة لقناة "تلفزيون سوريا"، عن التوصل لاتفاق يقضي بدخول قوات الأمن العام السورية إلى كامل مناطق السويداء، لبسط الأمن والاستقرار داخل المحافظة.

وأوضحت المصادر أن الاتفاق الذي توصلت إليه السلطات السورية مع مشايخ العقل وقادة الفصائل المحلية في السويداء، فجر اليوم السبت، ينص على "دخول مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية إلى المحافظة وحل جميع الفصائل".

وينص الاتفاق أيضاً على "تسليم السلاح الثقيل ودمج عناصر الفصائل في القوات التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع".

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان المبعوث الأمريكي إلى سوريا وسفير واشنطن في تركيا، توماس باراك، عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل.

وغرد باراك في منشور على منصة "إكس"، أن الطرفين السوري والإسرائيلي، اتفقا، بدعم من الولايات المتحدة، على وقف إطلاق نار تبنته تركيا والأردن وجيرانهما.